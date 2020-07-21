20 июля боевики нарушили режим “тишины” 17 раз.
20 июля российские террористы на Донбассе семнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Боевиками был убит украинский военный, еще один – ранен.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там отметили, что оккупанты в очередной раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Так, рядом с Мироновским противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов. Опорные пункты ВСУ вблизи Шумел были дважды обстреляны из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. В районе Орехово и Новотошковского террористы вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом с Причепиловкой, Попасной и Луганским боевики использовали гранатометы и пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи населенных пунктов Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяное и Опытное ВС РФ применили против украинских воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
“За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления”, – заявили в пресс-центре.
Зведення станом на 07:00 21 липня 2020 року
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Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 20 июля 2020 г.
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