Захват автобуса с заложниками в Луцке длился 12 часов: все подробности чрезвычайного происшествия

Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке Максим Кривош, также известный как “Максим Плохой” захватил пассажирский автобус “Берестечко – Красиловка”. Он удерживал 13 пассажиров в заложниках на протяжении 12 часов, но в итоге был задержан силовиками (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Террорист был вооружен и имел при себе взрывчатку. Мужчина заявлял, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками а также заложенная в людном месте бомба.

Спустя 12 часов террорист сдался и был задержан, а заложники освобождены.

Хронология трагедии

Утром 21 июля на линию 102 поступило сообщение о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 заложниками . При себе он имел взрывчатку и оружие. В области был введен оперативный план “Заложник”. Территория центра города была перекрыта.

. При себе он имел взрывчатку и оружие. В области был введен оперативный план “Заложник”. Территория центра города была перекрыта. В сети нашли видеоманифест террориста – он опубликовал его утром, незадолго до захвата.

С захватчиком связались по телефону. Полиции он представился как “Максим Плохой” – автор книги “Философия преступника” и последователь идей антисистемы. Он выдвинул свои требования правоохранителям:

Террорист хотел, чтобы руководители Конституционного суда Украины и Высшего суда Украины, Высшего совета правосудия, генеральный прокурор Украины, министр юстиции, руководитель уголовно-исполнительной службы Украины, спикер Верховной Рады Украины, министр обороны, глава СБУ, церковные лидеры (Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук и Ахмед Тамим) одновременно выложили в сеть видеозаписи с признанием “я террорист в законе” То же самое должны были сделать Арсен Аваков, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук. Владимир Зеленский должен был записать видеообращение с текстом “фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем“.

г.Луц в заложниках автобус люде…выше мои требования — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Преступник вышел на связь с родственниками заложников, требуя чтобы они распространяли информацию о захвате среди журналистов.

Также “Максим Плохой” связался с Юрием Бутусовым. Об этом сам Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, заявив что готов приехать в Луцк на переговоры с террористом, если тот взамен отпустит захваченных женщин и детей.

Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке “Максим Плохой”.Говорит, что располагает оружием и… Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 21 июля 2020 г.

В Луцк прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. В городе появились БТРы и снайперы.

С террористом удалось пообщаться в телефонном режиме журналистам телеканала “Перший”.

Личность преступника выяснили СМИ. Это Кривош Максим Степанович. Он родился в России в 1975 году, но имеет гражданство Украины. Ранее он был судим за групповой разбой и освобожден в 2013 году.

Журналисты из Луцка сообщали, что на месте происшествия регулярно слышны выстрелы – они раздавались каждые 10-15 минут.

Полиция провела обыск в доме, где проживает Кривош – на улице Морозенко в городе Дубно. Взрывчатки или оружия там не обнаружили. Соседи Кривоша рассказали журналистам, что на мужчину ранее уже жаловались в полицию за избиение жены и сына. Сам же 15-летний мальчик, с которым пообщалась пресса, рассказал, что отношения с отцом у него “более-менее нормальные”. Мальчик заявил, что не ожидал от отца таких действий. Жена Кривоша, по словам его сына, поехала в Луцк.

Арсен Аваков провел брифинг, на котором заявил, что заложники в порядке. Также он попросил СМИ быть аккуратнее в своих высказываниях о террористе, “так как он сидит со смартфоном и всё видит, и слышит”. Министр также попросил не распространять недостоверную информацию: “Максим Плохой” не лечился в психиатрической больнице.

Полиция призвала СМИ прекратить все трансляции с места захвата заложников в Луцке. Якобы это может помешать переговорам.

На месте происшествия прибыло спецподразделение СБУ Альфа.

Возле автобуса прогремел взрыв , информацию об этом подтвердил Антон Геращенко. Кривош пытался сбить БПЛА правоохранителей и применил шумовые гранаты.

, информацию об этом подтвердил Антон Геращенко. Кривош пытался сбить БПЛА правоохранителей и применил шумовые гранаты. Журналистам позвонила одна из заложниц – жительница Луцка Руслана Д. Она сообщила, что осталось полчаса на выполнение требований террориста.

на выполнение требований террориста. Террорист разрешил передать заложникам упаковку воды. Ее отнес первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал Первый Заместитель Национальной полиции Евгений Коваль. Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.

Террорист выстрелил в переговорщика, просившего отпустить хотя бы ребенка.

Кривош заявил журналистам, что заложники в плохом состоянии. Среди них есть один раненый, а также беременная женщина и ребенок. Террорист также утверджал, что полиция не идет ему навстречу. По его словам: “Ни одного шага мы не видели, одни провокации”. При этом он в очередной раз пригласил журналистов на место событий: “Приезжайте, если успеете, но можете и не успеть.”

Максим Кривош отпустил троих заложников: это пожилая женщина, ребенок и беременная женщина. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это произошло благодаря личному разговору Зеленского с террористом.



Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии… Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.

Владимир Зеленский выполнил требование террориста. Он опубликовал видеообращение с призывом посмотреть фильм “Земляне”. Очевидно после этого Кривош и отпустил нескольких заложников (следует отметить, что сразу после задержания террориста, видео со страницы Владимира Зеленского было удалено)

Штурм автобуса был успешно завершен в 21:46. Террорист Максим Кривош сдался и был задержан.