Захват автобуса с заложниками в Луцке длился 12 часов: все подробности чрезвычайного происшествия
Террорист сдался поздним вечером.
Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке Максим Кривош, также известный как “Максим Плохой” захватил пассажирский автобус “Берестечко – Красиловка”. Он удерживал 13 пассажиров в заложниках на протяжении 12 часов, но в итоге был задержан силовиками (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Террорист был вооружен и имел при себе взрывчатку. Мужчина заявлял, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками а также заложенная в людном месте бомба.
Спустя 12 часов террорист сдался и был задержан, а заложники освобождены.
Хронология трагедии
- Утром 21 июля на линию 102 поступило сообщение о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. В области был введен оперативный план “Заложник”. Территория центра города была перекрыта.
- В сети нашли видеоманифест террориста – он опубликовал его утром, незадолго до захвата.
- С захватчиком связались по телефону. Полиции он представился как “Максим Плохой” – автор книги “Философия преступника” и последователь идей антисистемы. Он выдвинул свои требования правоохранителям:
- Террорист хотел, чтобы руководители Конституционного суда Украины и Высшего суда Украины, Высшего совета правосудия, генеральный прокурор Украины, министр юстиции, руководитель уголовно-исполнительной службы Украины, спикер Верховной Рады Украины, министр обороны, глава СБУ, церковные лидеры (Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук и Ахмед Тамим) одновременно выложили в сеть видеозаписи с признанием “я террорист в законе”
- То же самое должны были сделать Арсен Аваков, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
- Владимир Зеленский должен был записать видеообращение с текстом “фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем“.
г.Луц в заложниках автобус люде…выше мои требования
— Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020
- Преступник вышел на связь с родственниками заложников, требуя чтобы они распространяли информацию о захвате среди журналистов.
- Также “Максим Плохой” связался с Юрием Бутусовым. Об этом сам Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, заявив что готов приехать в Луцк на переговоры с террористом, если тот взамен отпустит захваченных женщин и детей.
Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке “Максим Плохой”.Говорит, что располагает оружием и…
Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 21 июля 2020 г.
- В Луцк прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. В городе появились БТРы и снайперы.
- С террористом удалось пообщаться в телефонном режиме журналистам телеканала “Перший”.
- Личность преступника выяснили СМИ. Это Кривош Максим Степанович. Он родился в России в 1975 году, но имеет гражданство Украины. Ранее он был судим за групповой разбой и освобожден в 2013 году.
- Журналисты из Луцка сообщали, что на месте происшествия регулярно слышны выстрелы – они раздавались каждые 10-15 минут.
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Полиция провела обыск в доме, где проживает Кривош – на улице Морозенко в городе Дубно. Взрывчатки или оружия там не обнаружили. Соседи Кривоша рассказали журналистам, что на мужчину ранее уже жаловались в полицию за избиение жены и сына. Сам же 15-летний мальчик, с которым пообщалась пресса, рассказал, что отношения с отцом у него “более-менее нормальные”. Мальчик заявил, что не ожидал от отца таких действий. Жена Кривоша, по словам его сына, поехала в Луцк.
- Арсен Аваков провел брифинг, на котором заявил, что заложники в порядке. Также он попросил СМИ быть аккуратнее в своих высказываниях о террористе, “так как он сидит со смартфоном и всё видит, и слышит”. Министр также попросил не распространять недостоверную информацию: “Максим Плохой” не лечился в психиатрической больнице.
- Полиция призвала СМИ прекратить все трансляции с места захвата заложников в Луцке. Якобы это может помешать переговорам.
- На месте происшествия прибыло спецподразделение СБУ Альфа.
- Возле автобуса прогремел взрыв, информацию об этом подтвердил Антон Геращенко. Кривош пытался сбить БПЛА правоохранителей и применил шумовые гранаты.
- Журналистам позвонила одна из заложниц – жительница Луцка Руслана Д. Она сообщила, что осталось полчаса на выполнение требований террориста.
- Террорист разрешил передать заложникам упаковку воды. Ее отнес первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.
Первые результаты переговоров в Луцке.
Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.
Воду заложникам передал Первый Заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.
Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.
- Террорист выстрелил в переговорщика, просившего отпустить хотя бы ребенка.
- Кривош заявил журналистам, что заложники в плохом состоянии. Среди них есть один раненый, а также беременная женщина и ребенок. Террорист также утверджал, что полиция не идет ему навстречу. По его словам: “Ни одного шага мы не видели, одни провокации”. При этом он в очередной раз пригласил журналистов на место событий: “Приезжайте, если успеете, но можете и не успеть.”
- Максим Кривош отпустил троих заложников: это пожилая женщина, ребенок и беременная женщина. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что это произошло благодаря личному разговору Зеленского с террористом.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии…
Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.
- Владимир Зеленский выполнил требование террориста. Он опубликовал видеообращение с призывом посмотреть фильм “Земляне”. Очевидно после этого Кривош и отпустил нескольких заложников (следует отметить, что сразу после задержания террориста, видео со страницы Владимира Зеленского было удалено)
Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 21 июля 2020 г.