Названы условия встречи Зеленского с Путиным в Крыму

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – деоккупации полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в ответ на вопрос о слухах относительно возможной встречи на админгранице или тому подобном, сообщает «Украинская Правда».

«Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского», – заявил Кулеба.

«Пока этого нет, любая их встреча будь то в Крыму, будь то на админгранице Херсонской области – нонсенс», – добавил он.

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В то же время, Портников заявил, что Зеленский стал для Кремля «бывшим президентом Украины». Публицист рассказал, что задумал Путин после встречи советников в Берлине.