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В Сенате США выступают против возвращения России в G8

Дик Дурбин.

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8. Сенаторы хотят воспрепятствовать таким намерениям президента Трампа.

Сенаторы Соединенных Штатов Америки от Демократической партии внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против присоединения России к составу Большой семерки (G7), говорится в сообщение сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина.

Соавторами резолюции выступают Дурбин и еще 12 сенаторов-демократов.

Отмечается, что, несмотря на оккупацию Украины Россией, ее дестабилизирующие действия против США и других демократий, президент-республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал вернуть Россию в Группу восьми или позволить ей участвовать в процессе «Большой семерки» (G7).

«Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся у него инструменты для борьбы против российских угроз нашим войскам, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль», – заявил Дурбина.

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«Сегодняшняя резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои преступные действия против Украины, наших союзников и США», – уточнил он.

Ранее, США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за нарушения прав человека. Глава Чечни ответил на это фотографией с двумя пулеметами.

Источник POLITua

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