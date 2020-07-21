От коронавируса вылечилось больше, чем заболело

В Украине за прошедшие сутки излечилось от коронавируса больше людей, чем выявлено новых заразившихся. Смертность составила 20 человек.

20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Антилидером остается Львовская область, где за последние сутки коронавирус подтвердили у 114 человек.

По данным Минздрава Украины сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

⚡️МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-1921 липня (станом на 9:00) в… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 20 juli 2020

• Винницкая область – 2330 случаев;

• Волынская область – 3318 случаев;

• Днепропетровская область – 1224 случая;

• Донецкая область – 797 случаев;

• Житомирская область – 1609 случаев;

• Закарпатская область – 4518 случаев;

• Запорожская область – 682 случая;

• Ивано-Франковская область – 3611 случаев;

• Кировоградская область – 686 случаев;

• Киев – 7034 случая;

• Киевская область – 3332 случая;

• Львовская область – 8229 случаев;

• Луганская область – 110 случаев;

• Николаевская область – 524 случая;

• Одесская область – 2638 случаев;

• Полтавская область – 356 случаев;

• Ровенская область – 5183 случая;

• Сумская область – 371 случай;

• Тернопольская область – 2466 случаев;

• Харьковская область – 3082 случая;

• Херсонская область – 216 случаев;

• Хмельницкая область – 991 случай;

• Черновицкая область – 5363 случая;

• Черкасская область – 847 случаев;

• Черниговская область – 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.

Напомним, что накануне в Украине было зафиксировано почти 60 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 651 новый случаев и констатировали смерть 13 жертв эпидемии.