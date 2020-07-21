От коронавируса вылечилось больше, чем заболело

В Украине за прошедшие сутки излечилось от коронавируса больше людей, чем выявлено новых заразившихся. Смертность составила 20 человек.
20 июля в Украине зафиксировали 673 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, одновременно выздоровели за эти сутки 760 больных, а 20 – умерли, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Антилидером остается Львовская область, где за последние сутки коронавирус подтвердили у 114 человек.
По данным Минздрава Украины сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
⚡️МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-1921 липня (станом на 9:00) в…
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 20 juli 2020
• Винницкая область – 2330 случаев;
• Волынская область – 3318 случаев;
• Днепропетровская область – 1224 случая;
• Донецкая область – 797 случаев;
• Житомирская область – 1609 случаев;
• Закарпатская область – 4518 случаев;
• Запорожская область – 682 случая;
• Ивано-Франковская область – 3611 случаев;
• Кировоградская область – 686 случаев;
• Киев – 7034 случая;
• Киевская область – 3332 случая;
• Львовская область – 8229 случаев;
• Луганская область – 110 случаев;
• Николаевская область – 524 случая;
• Одесская область – 2638 случаев;
• Полтавская область – 356 случаев;
• Ровенская область – 5183 случая;
• Сумская область – 371 случай;
• Тернопольская область – 2466 случаев;
• Харьковская область – 3082 случая;
• Херсонская область – 216 случаев;
• Хмельницкая область – 991 случай;
• Черновицкая область – 5363 случая;
• Черкасская область – 847 случаев;
• Черниговская область – 649 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 60 166 человек, 1 518 больных умерли, а 32 199 уже выздоровели. Сейчас болеют 26 449 человек.
Напомним, что накануне в Украине было зафиксировано почти 60 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 651 новый случаев и констатировали смерть 13 жертв эпидемии.