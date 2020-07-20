Кремль поддержал требования Кадырова к Зеленскому

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому. По словам Пескова от Зеленского требуют выполнения минских соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию России на Донбассе внутриукраинским конфликтом, сообщает российское издание «РБК».

«Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», – заявил Песков.

Так Песков прокомментировал предложение Кадырова Зеленскому позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны.

Напомним, что 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за оскорбившее его видео «Квартала 95» а также

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?» – написал Кадыров.

Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию по отношению к Украине. Россия незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров и поддерживает регулярными войсками и боевой техникой незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

При этом страна, управляемая нацлидером Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

Напомним, что ранее нацлидер России Путин рассказал, как говорил с премьер-министром Украины Азаровым о финансировании Крыма, когда тот еще был премьером.