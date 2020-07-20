Путин: Я обсуждал с Азаровым финансы для Крыма

Нацлидер России Путин рассказал, как говорил с премьер-министром Украины Азаровым о финансировании Крыма, когда тот еще был премьером.

Нацлидер России Владимир Путин утверждает, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал ему о необходимости забирать у Крыма деньги и отдавать их другим регионам, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на слова Путина в ходе его общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в аннексированном Крыму

Путин рассказал о своем разговоре с «последним премьером, с которым были нормальные отношения». Вероятно, речь идет о Николая Азарова, который возглавлял украинское правительство до февраля 2014 года. Азаров якобы сказал Путину, что у Крыма забирают деньги из-за сложной финансовой ситуации.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним до Майдана премьером разговаривал, когда он еще был премьером», – заявил Путин.

«Я говорю: «Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», – добавил он.

15 июля стало известно, что президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи на территории оккупированного Крыма примет участие в закладке новых российских боевых кораблей.

Россия незаконно оккупировала часть Украины – Крымский полуостров – в 2014 году. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий, заявляя о «восстановлении исторической справедливости».

Украина и мировое сообщество продолжают давить на Россию санкциями, требуя вернуть украинскую территорию. Кремль же заявляет, что вопрос Крыма «закрыт».

Напомним, что лидер Чечни Кадыров обещает заставить Зеленского извиняться. Так же Кадыров призывает Зеленского позвонить Путину, что бы закончить войну на Донбассе.