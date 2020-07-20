Убийство Шеремета: защита предлагает закрыть дело

Защита настаивает на полной невиновности все трех обвиняемых – Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко – по делу об убийстве Павла Шеремета.

Защита Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 4 года назад, подала в Офис генпрокурора ходатайство о прекращении производства в отношении нее, сообщили на пресс-конференции адвокаты Яны Дугар.

Адвокат Виталий Коломиец сказал, что подозрение Дугарь сфальсифицировано, а все трое подозреваемых – Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко – не имеют никакого отношения к этому делу.

Адвокат Николай Ореховский сообщил о ходатайстве в Офис генпрокурора о том, чтобы обвинения с Яны Дугарь сняли, закрыв производство.

«После того, как сообщили о завершении досудебного расследования, где-то две недели, а может и больше, стороне защиты вообще не давали доступа к материалам досудебного расследования», – заявил Ореховский.

«Когда эти материалы начали понемногу давать, пошли разговоры о том, что сторона защиты затягивает, – хотя сторона защиты не затягивала, а требовала предоставить все доказательства, не выборочно…», – добавил он.

Адвокат отметил ни сама обвиняемая, ни ее защита так до сих пор и не ознакомились с материалами следственного дела. При этом отведенный судом срок на ознакомление с делом практически уже истек.

«Нам до сих пор всех материалов не открыли, хотя Печерский суд ограничил срок стороне защиты знакомиться с этими материалами. То есть нам сократили срок, когда мы можем требовать дать нам все, что собрали правоохранители», – подчеркивает Ореховский.

«Потому что у нас есть определенные сомнения, что часть экспертиз не была предоставлена стороне защиты, а также другие важные доказательства – в частности, все видеозаписи», – уточнил он.

Ореховский объясняет такое поведение прокуратуры и следствия их желанием побыстрее перенести все в разряд судебного разбирательства.

«Торопливое желание перенести дело в суд и перенести дискуссию об этом расследовании исключительно в плоскость судебного разбирательства свидетельствует о том, что сторона обвинения уже уверена, что в суде они достигнут своего результата и все у них получится», – отмечает Ореховский.

При этом адвокат вспоминает слова экс-генпрокурора Рябошапки заявлявшего о недостаточности доказательств по делу.

«Но мы не слышим голоса прокуратуры по поводу этих результатов. Предыдущий генпрокурор Рябошапка в феврале говорил, что для передачи расследования в суд недостаточно доказательств», – подчеркивает Ореховский.

«Как только заменили генпрокурора, такая позиция перестала озвучиваться – и будто доказательств, подтверждающих вину, достаточно», – добавил он.

Адвокат подчеркивает, что прокуратуре необходимо дать объективную оценку всей доказательной базе по делу об убийстве Шеремета.

«Мы хотим заставить в законно процессуальный способ прокуратуру отреагировать на тот результат расследования… Прокурор обязан оценить ту доказательную базу, которую предоставила полиция и с которой прокурору идти в суд», – отмечает Ореховский.

На основании этого адвокаты Дугарь подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства против Дугарь.

«С целью заставить прокуратуру отреагировать на сообщение о результате мы подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Яны Дугарь в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления», – подчеркивает Ореховский.

«Мы подробно расписали в ходатайстве доводы, подтверждающие алиби Яны Дугарь», – уточнил он.

На основании этого Ореховский предлагает прокуратуре закрыть дело против Яны Дугарь.

«Прокурор имеет право еще закрыть производство…. Прокуратура должна дать по результатам рассмотрения нашего ходатайства постановление, в котором должна дать обоснование…», – отмечает Ореховский

«Мы надеемся, что у прокуроров хватит смелости не поддаться давлению со стороны руководства Генеральной прокуратуры и принять процессуальное решение», – уточняет он.

В то же время, Министерство внутренних дел заявляет, что у подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь нет беспрекословного алиби, сообщает пресс-служба МВД

«Доказательства, указывающие на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета это: Видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксирована девушка, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон», – говорится в сообщении.

«Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также что изображено одно и то же лицо – Яна Дугарь», – уточняют в МВД.

В МВД также отметили, во время негласных следственных действий зафиксировали, что Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов (местонахождение данных вещей не установлено) лицу по прозвищу «Череп». А фоноскопическая экспертиза подтвердила, что на записях голос именно Дугарь.

Кроме того, во время обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь изъяли два практических пособия «разведывательно-поисковые действия» и «Военная разведка».

В министерстве добавили, что есть и другие доказательства причастности Дугарь.

МВД заявляет, что доказательства, которые приводит защита Дугарь, были опровергнуты следствием.

Речь идет о рецензии-опровержении на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей (специалисты Минюста после изучения рецензии указали, что она выполнена с многочисленными нарушениями), о росте подозреваемой (Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото на котором ее рост составляет 174-175 см. Эксперты Киевского городского НИЭКЦ заявляли, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см).

Также в МВД назвали сомнительными свидетельства четырех знакомых Дугарь, уверенно помнящих, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск, поскольку никто из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, не подтвердил, что Дугарь была на службе в момент совершения преступления.

А из 101 допрошенного лица, находившегося на лечении в госпитале, только 6 вспоминают медицинскую сестру по имени Яна, но 4 из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.

Кроме того, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие только в 4-х операциях, которые проходили 1-7 июля 2016 года, а записи за другие дни о ней отсутствуют.

В МВД добавили, что защита неоднократно утверждала, что Дугарь не могла покинуть воинскую часть, в которой она проходила службу, но следствие всего за 2 месяца документирования доказало «самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток».

«Таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждения о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению», – подчеркивают в МВД.

В министерстве отметили, что Дугарь отказалась:

• от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

• от судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

• от судебно-психиатрической экспертизы;

• от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой;

• отказалась от измерений роста.

В МВД призвали СМИ «учитывать эти факты при проведении собственных журналистских расследований и приготовлении информационных материалов».

Напомним, что Печерский райсуд Киева продлил содержание под стражей Антоненко и Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Шеремета. Дударь смягчили меру пресечения.

Ранее, с Дугарь сняли электронный браслет и позволили путешествовать по стране. Защита намерена добиться полного оправдания подозреваемой в убийстве Шеремета.