НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Агентство проверит доходы и расходы бывшего и действующего президентов за 2018 и 2019 годы.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства. Там уточнили, что кроме президентов будут проверены еще 11 высокопоставленных чиновников.

“В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)”, – говорится в заявлении.

В списке лиц, которые подлежат проверке:

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ;

; экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет ;

; экс-министр здравоохранения Илья Емец ;

; экс-министр обороны Андрей Загороднюк ;

; экс-министр иностранных дел Павел Климкин ;

; экс-министр культуры Евгений Нищук ;

; председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер ;

; первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Шефер ;

; начальник отдела обеспечения работы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константин Марьевич ;

; директор КП “Кременчугская городская телерадиокомпания” Сергей Перепелятник ;

; заместитель начальника ЖЭУ “Печерскжитло” Лариса Ткач.

Ранее Politua рассказывал как Зеленский не успевает доказать, что он лучше чем Порошенко.