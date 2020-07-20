НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Агентство проверит доходы и расходы бывшего и действующего президентов за 2018 и 2019 годы.
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера государства Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства. Там уточнили, что кроме президентов будут проверены еще 11 высокопоставленных чиновников.
“В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)”, – говорится в заявлении.
В списке лиц, которые подлежат проверке:
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет;
- экс-министр здравоохранения Илья Емец;
- экс-министр обороны Андрей Загороднюк;
- экс-министр иностранных дел Павел Климкин;
- экс-министр культуры Евгений Нищук;
- председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер;
- первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Шефер;
- начальник отдела обеспечения работы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константин Марьевич;
- директор КП “Кременчугская городская телерадиокомпания” Сергей Перепелятник;
- заместитель начальника ЖЭУ “Печерскжитло” Лариса Ткач.
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