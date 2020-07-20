В Сумах произошел выброс смертельно опасного вещества

В Сумах 20 июля произошел выброс опасного токсичного вещества “одорант”.

Об этом на своей странице в Facebook предупредил заместитель местного городского головы Александр Журба. Он призвал горожан по возможности не открывать окна и увлажнять воздух в помещении.

“По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта – вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания”, – написал чиновник.

Одорант – это вещество, которое добавляют к бытовому газу. Оно придает ему специфический и очень сильный запах. Это делается для того, чтобы можно было определить утечку газа и ее источник.

В ніч з 19 на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка… Опубликовано Олександром Журбой Воскресенье, 19 июля 2020 г.

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