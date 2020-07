Иран передал Франции “черные ящики” сбитого “Боинга” МАУ

Иран передал “черные ящики” сбитого пассажирского “Боинга” компании МАУ во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Самописцы уже доставили во Францию.

Об этом французское бюро сообщило на своей странице в Twitter.

“Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных событий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)”, – уточняется в сообщении.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran’s AAIB team has arrived at @BEA_Aero with FDR & CVR / A technical cooperation program agreement has been signed between @BEA_Aero & Iran’s AAIB on July 4 / Preliminary discussions between all stakeholders in progress.

— BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020