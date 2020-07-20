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Иран передал Франции “черные ящики” сбитого “Боинга” МАУ

Фото: "Цензор.нет"

Французское бюро займется их анализом.

Иран передал “черные ящики” сбитого пассажирского “Боинга” компании МАУ во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Самописцы уже доставили во Францию.

Об этом французское бюро сообщило на своей странице в Twitter.

“Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных событий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)”, – уточняется в сообщении.

Напомним, что самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

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Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что самописцы со сбитого украинского самолета передадут в Киев. Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать “черные ящики” сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования. В июне власти Ирана направили официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции. Они попросили помочь с расшифровкой “черных ящиков” сбитого авиалайнера.

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