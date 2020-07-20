Мир и ОБСЕ безучастны к судьбе Азербайджана, – посол

Международное сообщество и ОБСЕ не предпринимает шагов по разрешению армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Международное сообщество и ОБСЕ довольно безучастно к трагедии армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. Кроме того неконструктивную позицию по по этому конфликту конфликту занимает Франция, заявила в эксклюзивном интервью «BitukMedia» Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

«Международное сообщество довольно безучастно к нашей трагедии. Они дают какие-то ни к чему необязывающие заявления, призывают обе стороны к миру и благоразумию. А посредники Минской группы ОБСЕ беззубо заявляют о том, что «нас устроит любое решение, которое примут обе стороны», – заявила Эльмира Ахундова.

Она отметила, что без международного воздействия на Армению продвижения в урегулировании не будет.

Посол также подчеркнула неконструктивную роль Франции.

«Ключ от урегулирования лежит в кармане больших государств. И это не только Россия – на Армению большое влияние имеет США и Франция, где большая армянская диаспора», – поясняет Ахундов.

«К сожалению, Франция занимает неконструктивную позицию: не раз были визиты представителей оккупированных территорий во Францию, Макрон демонстративно подчеркивает дружеские и братские отношения к Николо Пашиняну. Поэтому я считаю, что Франция не сможет внести существенный вклад в решения этого конфликта», – отметила она.

Ранее сообщалось, что Азербайджан может применить силу для освобождения своих территорий. Посол Азербайджана в Украине Ахундова подчеркивает, что «терпение народа на пределе».