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В Польше задержали экс-главу “Укравтодора” Славомира Новака

Фото: "Корреспондент.net"

Его подозревают в коррупции.

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака – экс-министра транспорта Польши, а также бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”).

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин. Новака подозревают в коррупции и отмывании денег.

Также были задержаны “Дариуш С., бывший командир JW “GROM” и предприниматель из Гданьска Яцек П.”. При этом польское издание PAP уточнило, что “экс-министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой”.

Напомним, что с 2011 по 2013 год Новак занимал пост министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. “Укравтодор” он возглавлял с 2016-го по 2019 год.

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