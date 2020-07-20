Личные данные двадцати миллионов пользователей бесплатных VPN-cервисов оказались в широком доступе. Общий объем слитой хакерами информации составил 1,2 терабайта.

Как сообщает издание Financial Express, атаке подверглись такие приложения как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

В опубликованной информации перечисляются электронные адреса, не зашифрованные пароли, IP-адреса и даже домашние адреса пользователей, а также данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств. Эксперты по вопросам кибербезопасности предупреждают, что слитые в сеть данные могут использоваться для рассылки спама, фишинга и даже шантажа пострадавших пользователей.

Специалисты предупреждают, что бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают высокого уровня защищенности и анонимности. Поэтому не следует использовать их для ввода своих личных данных.

Ранее Politua рассказывал о том, как в России хотят запретить VPN-сервисы.