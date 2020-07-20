На учениях в Молдове в БТР к министру обороны запрыгнула рыба

Забавное видео сам министр опубликовал в Facebook.
Во время военных учений в Молдове министр обороны страны Александру Пинзари “поймал” рыбу бронетранспортером. Курьезный инцидент произошел во время преодоления водного препятствия.
Видео происшествия Пинзари опубликовал на своей странице в Facebook. Кадры он сопроводил фрагментом легендарной песни “In The Army Now” группы Status Quo.
В самом ролике видно, как министр пересекает реку на БТРе с открытым люком. Он поворачивает голову и именно в этот момент из воды выпригывает огромная рыба и падает прямо в открытый люк.
“Было неожиданно, даже смешно. ПРизнаю, что я не большой любитель рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им везло с уловом также, как мне”, – прокомментировал пост Пинзари.
Prieteni, astăzi împart cu voi un moment care m-a surprins plăcut, neașteptat, amuzant chiar.🙂
Recunosc că nu sunt mare…
Опубликовано Alexandru Pînzari Суббота, 11 июля 2020 г.
Ранее Politua рассказывал, как Молдова перенимает украинский опыт противостояния гибридной войне.