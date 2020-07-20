На пределе: Армения и Азербайджан на грани новой войны

Азербайджан может применить силу для освобождения своих территорий. Посол Азербайджана в Украине Ахундова подчеркивает, что «терпение народа на пределе».

Азербайджан надеется на мирное урегулирование конфликта с Арменией, однако не исключает возможность применения силы для освобождения своих территорий, заявила в эксклюзивном интервью «BitukMedia» Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

«Трудно сказать, как будут развиваться события. Терпение народа на пределе. Терпение нашего государства, нашего руководства на пределе. Об этом говорит и г-н президент, наше терпение не безгранично», – заявила Эльмира Ахундова.

«Переговоры ради переговоров вести не будем: либо они будут заморожены, или мы действительно выберем, возможно – если не будет другого выхода, другой путь освобождения собственных территорий. Это наши исконные права», – добавила она.

При этом Ахундова отмечает, что война идет уже 28 лет и за это время никогда не прекращалась.

«Международное сообщество довольно равнодушно к нашей трагедии. Они дают какие-то ни к чему необязывающего заявления призывают обе стороны к благоразумию, а посредники минской группы ОБСЕ беззубо заявляют о том, что «нас устроит любое решение, которое примут обе стороны», – рассказывает Ахундова.

При этом она подчеркнула, что Азербайджан готов к любому развитию событий и может защитить свою территориальную целостность.

Напомним, что Азербайджан предупредил Армению о последствиях провокаций с возможным ракетным ударом по АЭС. Официальный Баку готово пойти на крайние меры, если Армения ударит по стратегическим объектам.