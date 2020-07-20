На протяжении 19 июля террористы на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Ответные действия ВСУ привели к тяжелым потерям в рядах боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди украинских военных нет.

В районе ответственности ОТГ “Север” противник пять раз вел огонь рядом с Луганским, используя для этого артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120- и 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” террористы четыре раза обстреляли украинские позиции у Водяного из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Старогнатовки и Лебединского оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы. А по позициям ВСУ у Талаковки боевики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по пригороду Авдеевки.

“Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции задействовали необходимые меры. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков”, – заверили в штабе ООС.

Как сообщал Politua, боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.