В Украине почти 60 тысяч зараженных кронавирусом

В Украине почти 60 тысяч зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 651 новый случаев и констатировали смерть 13 жертв эпидемии.

По состоянию на 20 июля в Украине зарегистрировали 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 20 июля, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

«За прошедшие сутки заболел 651 человек, из них 34 ребенка и 27 медицинских работников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев, выздоровели 560 пациентов», – заявил Степанова.

Больше всего новых больных обнаружили на Львовщине (115), Закарпатье (86) и в Киеве (77).

Всего с начала пандемии в Украине 59493 человек заразились COVID-19, 1498 человек умерли, 31439 преодолели болезнь.

За сутки 18 июля в Украине зафиксировали 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

19 июля в мире зарегистрировали 220 тысяч новых больных коронавирусом. Традиционным лидером по числу заражений остаются США – более 65 тысяч. Также 40 тысяч больных обнаружили в Индии.

В Бразилии зафиксировали более 24 тысяч заражений, в Южной Африке – 13,5 тысяч, в Мексике – 7,6 тысяч, в Колумбии и России – более 6 тысяч.

Напомним, что карантин в Киевской области ужесточили. Решение вступает в силу с 17 июля.