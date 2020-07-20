В Киеве открыт мемориал памяти Павла Шеремета

В Киеве, в память об убитом журналисте Павле Шеремете был открыт мемориал. Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык

Мемориал Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Фото с открытия мемориала памяти Павла Шеремета. Фото с открытия мемориала памяти Павла Шеремета. Пред 1 из 2 След

Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

Памятник выполнен в лаконичном стиле – белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста.

Чотири роки минуло з дня смерті Павла. Geplaatst door Masi Nayyem op Zondag 19 juli 2020

Напомним, что Печерский райсуд Киева продлил содержание под стражей Антоненко и Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Шеремета. Дударь смягчили меру пресечения.