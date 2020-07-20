В Киеве открыт мемориал памяти Павла Шеремета
В Киеве, в память об убитом журналисте Павле Шеремете был открыт мемориал. Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык
Мемориал Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.
Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.
Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.
Памятник выполнен в лаконичном стиле – белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста.
Чотири роки минуло з дня смерті Павла.
Geplaatst door Masi Nayyem op Zondag 19 juli 2020
Напомним, что Печерский райсуд Киева продлил содержание под стражей Антоненко и Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Шеремета. Дударь смягчили меру пресечения.