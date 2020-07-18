Зеленский снова будет извинятся перед Кадыровым

Лидер Чечни Кадыров обещает заставить Зеленского извинться. Так же Кадыров призывает Зеленского позвонить Путину, что бы закончить войну на Донбассе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за оскорбившее его видео «Квартала 95». Кадыров сам написал об этом на своем в Telegram.

В июне журналист Дмитрий Гордом опубликовал в Ютуб отрывок из своего интервью с Зеленским 2018 года.

В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу «Квартала 95».

Руководитель Чечни опубликовал в Телеграм этот отрывок из интервью двухлетней давности и заявил, что в нем Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?», – написал Кадыров.

«Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения», – добавил он.

При этом Кадыров намекает Зеленскому, что том придется «ответить» пред

«Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», – угрожает Кадыров.

Кадыров так же напомнил Зеленскому, что он является «пехотинцем Путина».

«Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть», – пишет Кадыров.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», – добавил он.

Также Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину и пообещать закончить «с этой гражданской войной на востоке».

«Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?», – обращается Кадыров к Зеленскому.

Он считает, что гарант Конституции Украины «должен сделать первый шаг».