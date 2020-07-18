Беларуские квнщики благоразумно не поехали в Крым

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» объяснила, почему отказалась ехать в Крым для участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН сезона 2020.

Капитан «Детей» Марк Величко в видеозаявлении команды, выложенном в соцсети «ВКонтакте», напомнил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину сложно из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, сообщает агентство «Noviny.by».

«А въехать через территорию России мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких, и нам этого очень не хотелось бы», – объяснил капитан.

Кроме того, команда представляет Белорусский госуниверситет, у которого есть множество партнерских университетов на территории Украины. Помешать этим отношениям «Дети Тьюринга» тоже не хотели бы.

В заключение Величко сообщил, что команда приглашена Александром Масляковым участвовать в играх очередного сезона Высшей лиги КВН, а также очень скоро примет участие в съемках программы «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.

Напомним, что на въезде в Крым оккупанты будут требовать ПЦР-тест на коронавирус. Документ подтверждающий его прохождения должен быть предъявлен на въезде.