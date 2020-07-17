НАБУ обыскивает Окружной админсуд Киева

НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Следственные мероприятия связанные с «делами Майдана». Глава суда Вовк в отпуске.

В Окружном административном суде города Киева говорят, что у них проводят обыски, сообщает пресс-служба ОАСК.

«17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование «дел Майдана», – говорится в сообщении.

В суде заявляют, что следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела – на основании постановления суда (на этот раз – Ленинского районного суда г. Кировограда).

В то же время внимание посетителей обращают на то, что Окружной административный суд города Киева продолжает работу в обычном режиме.

В пресс-службе суда отметили, что их глава Павел Вовк в отпуске.

Позже в НАБУ подтвердили, что обыски проводят они. Речь идет о деле относительно вмешательства суда в работу других органов власти. Подробности обещают позже.

В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации «Приватбанка».

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи #НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного… Geplaatst door НАБУ op Vrijdag 17 juli 2020

Напомним, что Высший совет правосудия отказался уволить судью, вынесшего решение о запрете Майдана. Борис Санин продолжит работать в ОАСК.