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“У Украины нет суверенитета”: нардеп ОПЗЖ устроил скандал в Раде

СБУ уже призвали открыть уголовное производство.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин заявил об отсутствии у Украины суверенитета. Одиозное утверждение он озвучил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Это было сделано во время рассмотрения проекта постановления о признании нелегитимным голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Я вчера специально не пришел на торжественное собрание (имеется в виду тридцатая годовщина Декларации о государственном суверенитете Украины, – ред.), потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, у которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом”, – заявил Волошин.

Сразу же после его слов в парламенте начали скандировать “Ганьба!”. Спикер парламента Дмитрий Разумков при этом отметил, что недопустимо поднимать в зале заседаний вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет и независимость Украины.

“Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете. И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства”, – уточнил он.

Сразу же после перерыва народные депутаты из фракций “Европейская солидарность”, “Голос” и “Слуга народа”, а также депутатских групп “Партия “За будущее” и “Доверие” потребовали от Разумкова направить в правоохранительные органы запрос для проверки высказываний Волошина.

“Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, по тюрьмам, по психиатрическим больницам”, – заявил сопредседатель группы “Партия “За будущее” Тарас Батенко.

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Народный депутат “Европейской солидарности” Владимир Арьев на своей странице Facebook нардеп от “ЕС” заявил о необходимости открыть в отношении Волошина уголовное производство.

“Если СБУ не откроет против этого хлама уголовное производство, у нас нет СБУ. Чистая 110 статья УК (имеется в виду “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, – ред.). И лучше бы он сам сложил полномочия после этого. Добровольно”, – написал он.

Отметим, что представители фракции “Оппозиционная платформа – За життя” встретили заявление Волошина аплодисментами.

Депутат ОПЗЖ Волошин щойно з трибуни парламенту заявив, що Україна не має суверенітету. Якщо СБУ не відкриє проти цього…

Опубликовано Volodymyr Ariev Пятница, 17 июля 2020 г.

Как ранее сообщал Politua, политическая партия “Голос” перешла в оппозицию к действующей власти.

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