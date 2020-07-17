Оккупанты будут «судить» Чубарова без адвоката

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Чубарова «обвиняют» в «организации массовых беспорядков» в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма отказал адвокату Николаю Полозову в праве защищать главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в процессе по обвинению в «организации массовых беспорядков» в Симферополе 26 февраля 2014 года, сообщил сам адвокат на своей странице в Facebook.

«Решение об отказе в допуске меня в качестве защитника в дело вынесено явно незаконно, говоря простым языком «по беспределу», – заявил Полозов.

«Особый цинизм суда заключается в том, что недопуск адвоката в качестве защитника в дело, с которым у обвиняемого заключено соглашение, является грубейшим нарушением конституционного права на защиту и теоретически может повлечь отмену вынесенного приговора по делу», – добавил он.

17 июля так называемый суд провёл предварительное судебное заседание по делу Чубарова.

Слушание проходило в закрытом режиме под председательством судьи Виктора Васильева.

В начале судебного заседания Полозовым было заявлено ходатайство о вступлении в дело в качестве защитника Чубарова по соглашению, с предоставлением необходимых полномочий – ордера и удостоверения адвоката.

Суд отказал в его удовлетворении, мотивировав тем, что ранее по этому делу Полозов защищал Ахтема Чийгоза.

Полозов называет это решение незаконным и отмечает, что противоречий в позициях Чийгоза и Чубарова в деле нет и пока быть не может.

Полозов будет обжаловать это решение. Защиту будет осуществлять адвокат по назначению, предоставленный властями.

Первое слушание по существу состоится 23 июля.

«В завершение хочу отметить, что никто лучше не формирует позицию для последующей работы в международных инстанциях, как сами российские суды. Чем больше они допускают нарушений, тем явнее видна ущербность обвинения и политическая мотивированность в подобных делах – тем проще это все фиксировать, тем сильнее позиция защиты», – заявил Полозов.

Верховный суд Крыма сегодня провёл предварительное судебное заседание по делу в отношении Рефата Чубарова Рефат… Geplaatst door Nikolai Polozov op Vrijdag 17 juli 2020

Напомним, что 23 марта стало известно, что в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против Чубаров по статье российского Уголовного кодекса – «Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием». Речь идет о событиях 26 февраля 2014.