В Украине ввели новые правила выдачи водительских прав

С сегодняшнего в Украине дня вступает в силу новый приказ, утверждающий новые инструкции по сдаче экзаменов и оформлению водительских прав.

С 17 июля в Украине изменили правила выдачи прав и сдачи водительских экзаменов, сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне подтвердить навыки вождения стало проще», – говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Основные нововведения:

• при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимой перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев;

• подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

• в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

• экзамен прекращается, если человек пользуется подсказками;

• продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

• возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

• фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

• результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Указом также определены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.).

Кроме того, в документе указано, что возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена, и ее восстановление в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

Главный сервисный центр МВД напомнил, что на его сайте можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков вождения, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

Как стало известно ранее, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что камеры на дорогах заставили водителей сильно притормозить, не только на поворотах, и уплатить 52 миллиона гривен штрафов в бюджет.