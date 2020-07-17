Стало известно какие соцсети чаще используют украинцы

Оператор «Vodafone Украина» показал, в каких областях Украины чаще всего клиенты используют соцсети и мессенджеры Telegram, Viber и Facebook.

Пользователи смартфонов чаще всего используют мессенджер Telegram в Киевской области, Viber – в Одесской, а социальную сеть Facebook – в Винницкой, сообщает «Экономическая Правда» со ссылкой на информацию полученную от пресс-службы мобильного оператора «Vodafone Украина».

По данным «Vodafone Украина», в Одесской области пользователи предпочитают Viber – удельный трафик (на каждого пользователя) составил 417 МБ/чел в месяц.

В Херсонской области наибольшее количество активных пользователей WhatsApp (978 МБ/чел в месяц).

Наибольший трафик мессенджера Telegram – 2036 МБ/чел в месяц – создают пользователи Киевской области.

Областью с наибольшим количеством самых активных пользователей Instagram (6408 МБ/чел в месяц) оказалась Ривненская, тогда как больше всего активных пользователей Facebook зафиксировали в Винницкой области (2481 МБ/чел в месяц).

Наиболее активные пользователи сети YouTube проживают в Житомирской области (8778 МБ/чел), здесь же находятся и самые ярые любители сети TikTok (2390 МБ/чел).

Поклонники другой молодежной соцсети – Likee – преимущественно живут в Днепропетровской области (957 МБ/чел). А наибольшей трафик приложения Snapchat показала Волынская область (195 МБ/чел).

«Год назад этот рейтинг не был бы таким разнообразным, и первые места в нем достались бы только областям с городами-миллионниками. Появление в нем других областных центров, а также небольших городов и сел свидетельствует о росте объемов пользования мобильным интернетом по всей Украине», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, проживающего в данном регионе.