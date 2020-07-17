Новые районы в Украине: Рада приняла закон

Теперь система районов в Украине будет глобально изменена.

17 июля украинская Верховная Рада приняла проект постановления “О создании и ликвидации районов в Украине”. За документ отдали свои голоса 238 народных депутатов.

Большая часть голосов принадлежит “Слуге народа” – 213. Еще 11 дала группа “Довіра”, 8 – группа “За майбутнє”, а также за проголосовали шестеро внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

Теперь, согласно принятому документу, в Украине будут ликвидированы 490 районов и созданы 138 новых. Семнадцать из них создадут на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса.

В тексте документа отмечается, что границы районов отныне устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района. При этом в ликвидированных районах выборы местных депутатов больше не проводятся.

В постановлении также уточняется, что как ликвидация, так и образование районов на территории Крыма и ОРДЛО будут проведены уже после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

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