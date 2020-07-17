Верховная Рада приняла закон о внешней разведке

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2414-д. Он регулирует вопрос Службы внешней разведки.

За этот документ проголосовали 244 народных депутата. Как уточняет “РБК-Украина”, закон усовершенствует правовые основы деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

В частности, этот документ в новой редакции излагает Закон Украины “О Службе внешней разведки Украины”. А также регулирует правовой статус ведомства, руководства ее деятельностью и общую структуру.

Кроме того, в законопроекте прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.

Кроме того нужно отметить, что в заключительных положениях документа предусмотрено синхронизированное введение в действие этого закона с законом Украины “О разведке”.

Отдельно следует добавить, что согласно принятому закону Национальная гвардия не стала одним из органов разведки. В документе четко прописано, что НГУ не имеет права быть органом разведки. Но при этом, так как ведомство является субъектом разведывательного сообщества, подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекать к выполнению отдельных разведывательных задач.

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