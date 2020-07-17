Путин проверяет армии России на границе с Украиной

Путин внезапно поручил проверить состояние армии России на границе с Украиной. Поверять будут войска Южного и Западного округов.

По приказу нацлидера России Владимира Путина Министерство обороны проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной, сообщает российское издание «ТАСС».

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», – заявил министр обороны России Сергея Шойгу.

По словам Шойгу, проверка нужна для «оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Российский министр добавил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним, что оккупанты готовятся к самым масштабным военным учениям «Кавказ 2020». В Крым съедутся тысячи военных России.

По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

Командующий объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.

Кроме того, недавно в Госдуме начали рассматривать закон, чтобы карать тех, кто призывает вернуть оккупированный Россией Крым Украине. Россия будет требовать экстрадиции таких лиц.