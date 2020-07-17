Витренко из-за Коболева уволился из «Нафтогаз»

Витренко заявил, что причиной его увольнение стала реакция главы «Нафтогаза» Коболева на «неудобную правду», в которой тот видит для себя угрозу.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко завершает свою работу в компании, написал сам Витренко на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость», – написал он.

«Оставляя в «Нафтогазе» большие наработки (и деньги от «Газпрома» – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины», – добавил Витренко.

Друзі, сьогодні мій останній день роботи в Нафтогазі України.Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І… Geplaatst door Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko op Donderdag 16 juli 2020

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из «Нафтогаза».

Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

Витренко заявил, что его увольнение – это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

В «Нафтогазе» объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко «оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями».