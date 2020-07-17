Суд продлил арест Антоненко и Кузьменко

Печерский райсуд Киева продлил содержание под стражей Антоненко и Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Шеремета. Дударь смягчили меру пресечения.

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook.

Решение вынес судья Виталий Писанец. Слушания по Антоненко завершилось поздно ночью 17 июля.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.

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Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.

В этот же день суд смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.

«Очередная маленькая победа. Судом продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми можно общаться, военнослужащие, с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения…», – пишет Ломанов.

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Нпапомним, что ранее с Дугарь сняли электронный браслет и позволили путешествовать по стране. Защита намерена добиться полного оправдания подозреваемой в убийстве Шеремета.

Один из руководителей «Украинской Правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.