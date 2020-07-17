Полиция проверят КНУ из-за растраты денег из Испании

В КНУ ждут проверку по делу растраты 60 млн по Киотскому протоколу. Деньги были предоставлены правительством Испании для энергосбережения корпусов вуза.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко опубликовал свою версию событий в деле растраты 60 миллионов гривен, полученных от правительства Испании по Киотскому протоколу, сообщает Центр коммуникаций КНУ имени Тараса Шевченко.

В университете Шевченко подтвердили, что Нацполиция открыла производство по материалам СБУ по финансированию работ по энергосбережению корпусов университета на средства Киотского протокола.

Отмечается, что по заказу КНУ разработали два проекты по ремонту двух корпусов учебного заведения. На их реализацию специальному фонду государственного бюджета были утверждены 172 326,1 тыс. грн. в 2018 году.

Однако осенью 2019 года, из-за реорганизации Минэкологии, которое выступало распорядителем средств правительства Испании, возникла задержка в финансировании. Именно это повлекло за собой задержку работ. В конце же прошлого года работы вновь были приостановлены из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Хотя в университете утверждают, что значительный процент работ было выполнено. Например, в одном из корпусов фасад утеплили на 60% и заменили почти 100% окон. Результаты ремонта, объясняют в КНУ, прошли проверку внешним техническим надзором.

В начале июня 2020 году в университете состоялось совещание, где было решено скорректировать проекты без изменений в сметы и начальной суммы проекту. Указанные предложения были отправлены Министерству защиты окружающей среды и испанской стороне, уверяют в университете.

В полиции же считают, что новые предложения не были согласованы с другими сторонами, а необходимость в их проведении вообще отсутствовала.

В КНУ утверждают, что никогда не останавливали работ по термомодернизации по собственной инициативе, а также не вносили изменения в проектною документацию и сметы. Версия полиции заключается в том, что университет нарушил условия технической документации и сроки проведения ремонтных робе.

В заведении высшего образования назвали обвинения необоснованным и такими, которые порочат репутацию университета.

«Только профессиональная, беспристрастная проверка покажет истинное положение дела. Мы уверены, что ее объективные выводы снимут подозрение, но, к сожалению, не возместят репутационных потерь», – подытожили в Центре коммуникаций КНУ.

Национальная полиция открыла производство из-за растраты 60 миллионов гривен, которые Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил от правительства Испании согласно Киотскому протоколу.

Производство начали 14 июля по материалам Службы безопасности Украины, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Всего на утепление, кондиционеры и закупку другого оборудования выделили 172 миллиона гривен.

Согласно документу, которым располагает издание, в 2018 году тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о делегировании Университету полномочий на осуществление функций заказчика, по которому Университет фактически выступает распорядителем бюджетных средств.

Этот договор предусматривает ремонт учебных корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, расположенных в Киеве по адресам Глушкова, 4-Д и Глушкова, 4-Е соответственно. Речь идет о термомодернизации зданий, утеплении стен, крыши, замене окон и дверей, модернизации и полной автоматизации внутренних инженерных систем

Согласно проектной документации, разработанной в 2017 году Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, стоимость работ на факультете кибернетики достигала 94 миллионов гривен, а на механико-математическом факультете – 80 млн гривен. Работы должны были длиться шесть месяцев.

«Вместе с тем по указанию руководства КНУ им. Т. Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованными с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины», – говорится в документе.

По данным следствия, в том числе дополнительные изменения в технической документации и первичной сделке нарушают технические условия и сроки ее выполнения (в частности, заключено дополнительное соглашение с генподрядчиком ООО «Ягуар», которым предусмотрено завершение работ не в 2019 году, а до 31 октября 2020 года).

Правоохранители считают, что новый проект предусматривает проведение работ, в которых отсутствует какая-либо необходимость и которые не отвечают требованиям использования средств по «Киотскому протоколу». В частности, это утепление опорных колонн с фасада здания, расположенных снаружи и не влияющих на тепловые потери.

15 июля «Радио Свобода» обратилось в Центр коммуникаций КНУ имени Тараса Шевченко с просьбой прокомментировать ситуацию и направило запрос Национальной полиции Украины с вопросом, есть ли в этом производстве подозреваемые.

Напомним, что ранее сообщалось, что полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки. Подробности правоохранители обещают сообщить позже.