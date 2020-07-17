Карантинные меры в Киевской области ужесточаются с пятницы, 17 июля. Решение было принято региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА. Там уточнили, что с этого дня в области будет ограничено проведение массовых мероприятий: культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных.

В месте проведения подобных мероприятий теперь должно находиться менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одного лица на пять квадратных метров площади здания. Кроме того, заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

Также в области пообещали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.

Как ранее сообщал Politua, в рамках карантинных ограничений в этом году хасидам запретили традиционное паломничество в Умань.