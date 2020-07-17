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В Госдепе США сделали заявление об убийстве военного медика на Донбассе

Фото: "РБК-Украина"

Майк Помпео осудил российскую агрессию в Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил агрессию российских террористических формирований на Донбассе. Таким образом он отреагировал на трагедию с убитым в зоне ООС военным медиком ВСУ.

Об этом Помпео заявил во время своего брифинга. В частности, госсекретарь подчеркнул, что украинцы, сражаясь против России, погибают в борьбе за демократию.

“Я хочу выразить глубокую скорбь Соединенных Штатов из-за сообщения об убийстве украинского военного медика. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жесткой агрессии, возглавляемыми Россией силами на Донбассе, и отдаем дань уважения украинцам, которые были убиты и ранены в борьбе за их демократию”, – заявил Помпео.

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Как сообщал Politua, боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.

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