Оппозиционные политические силы в Польше направили иск в Верховный суд государства, с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране выборы президента. Напомним, что победу на них одержал действующий глава страны Анджей Дуда.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на европейские СМИ.

“Мы потребовали признать недействительными эти выборы”, – заявил Борис Будка, лидер оппозиционной партии “Гражданская платформа”, кандидат от которой и проиграл Дуде.

Будка подчеркнул, что считает выборы не честными, однако подробности о том, по каким критериям производилась подобная оценка, пока неизвестны. Следует также отметить, что Верховный суд Польши должен принять решение по иску до 3 августа.

Напомним, что Анджей Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше 12 июля. Тогда его кандидатуру поддержали более 51% избирателей. А за его конкурента – представителя оппозиционной “Гражданской платформы” Рафала Тшасковского проголосовали почти 49%.

Как ранее сообщал Politua, Польша передумала отменять двухнедельную самоизоляцию для украинцев.