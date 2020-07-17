Народный депутат Ирина Верещук стала единым кандидатом от партии “Слуги народа” на выборы мэра Киева. Ее кандидатуру одобрил и Владимир Зеленский.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из претендентов, Александр Качура. По его словам, по итогам праймериз, которые состоялись 16 июля в КВЦ “Парковый”, нардеп победила во внутреннем голосовании Александра Дубинского, Александра Качуру, Николая Тищенко и Дмитрия Гурина.

В свою очередь, как сообщило издание “Страна” в Telegram-канале, голоса на праймериз были распределены так:

Верещук – 87

Дубинский –41

Тищенко – 30

Гурин – 15

Качура – 3

Народный депутат “Слуги народа” Галина Янченко на своей странице в Facebook пояснила, что перед праймериз президент предложил выбирать кандидата по трем критериям. За победу в каждом должен был начисляться один балл:

Поддержка фракции (голосование “слуг народа”).

Поддержка киевлян (социология).

Поддержка президента.

На брифинге после праймериз Зеленский уточнил, что победу в остальных двух пунктах также одержала Верещук. Также он назвал Верещук “самым умным и самым красивым” кандидатом, которые боролись за победу в праймериз.

#ПарламентськіІнсайди Ну що ж, схоже партія висуває на мерські вибори Ірина Верещук. Вона набрала найбільшу підтримку… Опубликовано Галиной Янченко Четверг, 16 июля 2020 г.

Как ранее сообщал Politua, с организацией местных выборов в Украине возникли серьезные проблемы.