Праймериз “слуг” окончен.
Народный депутат Ирина Верещук стала единым кандидатом от партии “Слуги народа” на выборы мэра Киева. Ее кандидатуру одобрил и Владимир Зеленский.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из претендентов, Александр Качура. По его словам, по итогам праймериз, которые состоялись 16 июля в КВЦ “Парковый”, нардеп победила во внутреннем голосовании Александра Дубинского, Александра Качуру, Николая Тищенко и Дмитрия Гурина.
В свою очередь, как сообщило издание “Страна” в Telegram-канале, голоса на праймериз были распределены так:
- Верещук – 87
- Дубинский –41
- Тищенко – 30
- Гурин – 15
- Качура – 3
Народный депутат “Слуги народа” Галина Янченко на своей странице в Facebook пояснила, что перед праймериз президент предложил выбирать кандидата по трем критериям. За победу в каждом должен был начисляться один балл:
- Поддержка фракции (голосование “слуг народа”).
- Поддержка киевлян (социология).
- Поддержка президента.
На брифинге после праймериз Зеленский уточнил, что победу в остальных двух пунктах также одержала Верещук. Также он назвал Верещук “самым умным и самым красивым” кандидатом, которые боролись за победу в праймериз.
#ПарламентськіІнсайди
Ну що ж, схоже партія висуває на мерські вибори Ірина Верещук.
Вона набрала найбільшу підтримку…
Опубликовано Галиной Янченко Четверг, 16 июля 2020 г.
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