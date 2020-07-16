Геращенко: Видеофиксация раскошелила нарушителей

Камеры на дорогах заставили водителей сильно притормозить, не только на поворотах, и уплатить 52 миллиона гривен штрафов в бюджет.

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения скорость автомобилей в местах установки камер сократилась в 5 раз, а в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен штрафов, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, также уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

«Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 – в бюджет будет поступать 1 миллиардов гривен в месяц», – отметил замминистра.

Геращенко подчеркнул, что это результат работы всего лишь 50 камер, если их будет 1000 – в бюджет будет поступать миллиард гривен в месяц.

«Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенной скорости», – отметил замминистра.

Он добавил, что сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года.

«Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года », – рассказал замминистра.

Напомним, что с 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима. На вторые сутки работы системы, по словам главы МВД Арсена Авакова, количество нарушений уменьшилось на 40%.