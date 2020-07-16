Официальный Баку готово пойти на крайние меры, если Армения ударит по стратегическим объектам.

В Азербайджане напомнили о способности нанести ракетные удары по атомной электростанции (АЭС) на территории Армении. Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. Он подчеркнул, что на такой шаг официальный Баку может пойти в случае обстрелов стратегических объектов армянской стороной.

В частности, поясни Даргяхлы, к таким действиям Азербайджан может прибегнуть в ответ на угрозы Еревана нанести удар по Мингячевирскому водохранилищу. Представитель Минобороны при этом уточнил, что природный рельеф, а также проведенные укрепительные работы, вместе со средствами ПВО не позволят уничтожить стратегический объект.

“В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большого бедствия”, – добавил Даргяхлы.

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