Евросоюз потребовал у России взять на себя ответственность за катастрофу MH17

В ЕС также ожидают от РФ полного сотрудничества по делу.

Европейский союз требует у России взять на себя ответственность за трагедию рейса МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Европейского парламента к шестой годовщине катастрофы MH17. В тексте подчеркнули, что от России также ожидают полного сотрудничества в усилиях по установлению ответственности за уничтожение малайзийского самолета в 2014 году.

“Евросоюз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН”, – пояснили в Европарламенте.

Напомним, что малайзийский Boeing-777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Как ранее сообщал Politua, Нидерланды подали по делу рейса МН17 иск в ЕСПЧ против России.