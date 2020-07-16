Евросоюз потребовал у России взять на себя ответственность за катастрофу MH17
В ЕС также ожидают от РФ полного сотрудничества по делу.
Европейский союз требует у России взять на себя ответственность за трагедию рейса МН17 на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении Европейского парламента к шестой годовщине катастрофы MH17. В тексте подчеркнули, что от России также ожидают полного сотрудничества в усилиях по установлению ответственности за уничтожение малайзийского самолета в 2014 году.
“Евросоюз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН”, – пояснили в Европарламенте.
Напомним, что малайзийский Boeing-777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.
Как ранее сообщал Politua, Нидерланды подали по делу рейса МН17 иск в ЕСПЧ против России.