Треть украинцев осуждают тоталитаризм СССР

Только треть украинцев осуждают СССР, как коммунистический тоталитарный режим. При этом большинство украинцев не одобряют переименование улиц и городов.

34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, который осуществлял политику государственного террора, около 31% не поддерживают такое решение, свидетельствуют результаты исследования Фонда «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва» и Киевского международного института социологии

Еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

В Западном регионе больше тех, кто соглашается с осуждением СССР (47% «за» и 23% «против»), в Центральном регионе мнения разделились почти пополам (35% «за» и 31% «против»). На Востоке и Юге несколько больше негативных аттитюдов – 23-24% поддерживают осуждение СССР и 35-37% не поддерживают.

Среди молодых людей традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста меньше равнодушных и больше тех, кто не соглашается с осуждением СССР. При этом доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

Результаты проведенного исследования. Результаты проведенного исследования. Результаты проведенного исследования. Пред 1 из 3 След

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.

При этом 30% украинцев одобряют такую декоммунизацию. Еще около 20% – безразлично.

Позитивное отношение к переименованию топонимов преобладает только в Западном регионе (44% «за» и 30% «против»), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию отрицательно.

Тенденции возрастного распределения схожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных аттитюдов к переименованию топонимов видим у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Напомним, что больше половины украинцев возлагают ответственность за начало Второй мировой войны на власти коммунистического СССР и нацистской Германии.