Руденко: Россия «не планирует» агрессию против Украины

В России заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. При этом Россия планирует проведение крупных военных учений в Крыму.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины, передает российское издание «ТАСС».

«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», – заявил Руденко.

Детали: Также, по его словам, нет никаких оснований для изменения Минских соглашений.

Руденко заявил, что минские соглашения сами по себе являются компромиссом между Донбассом и Украиной.

«Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, а в обмен люди самопровозглашенных республик требуют мира и определенного набора полномочий, который не так широк. Тем не менее, даже такие минимальные требования для Украины оказываются неприемлемыми», – говорит российский дипломат.

Отвечая на вопрос о необходимости привлечения новых игроков к переговорному процессу, Руденко заявил, что переговоры по Донбассу идут не только в рамках «нормандского формата».

Представитель РФ упрекнул, что США и ряд стран НАТО «вместо конструктивных предложений помогают урегулированию конфликта путем оказания военной помощи».

При этом Руденко, не упомянул об военном и финансовом спонсировании Россией боевиков.

Он также считает, что созывать новые встречи «нормандского формата» на высшем уровне преждевременно.

В то же время, оккупанты готовятся к самым масштабным военным учениям «Кавказ 2020». В Крым съедутся тысячи российских военных.

По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

Командующий объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.

Напомним, что недавно в Госдуме начали рассматривать закон, чтобы карать тех, кто призывает вернуть оккупированный Россией Крым Украине. Россия будет требовать экстрадиции таких лиц.

Напомним, что