Руденко: Россия «не планирует» агрессию против Украины
В России заявили, что у них нет агрессивных планов в отношении Украины. При этом Россия планирует проведение крупных военных учений в Крыму.
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у России нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины, передает российское издание «ТАСС».
«Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может», – заявил Руденко.
Детали: Также, по его словам, нет никаких оснований для изменения Минских соглашений.
Руденко заявил, что минские соглашения сами по себе являются компромиссом между Донбассом и Украиной.
«Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, а в обмен люди самопровозглашенных республик требуют мира и определенного набора полномочий, который не так широк. Тем не менее, даже такие минимальные требования для Украины оказываются неприемлемыми», – говорит российский дипломат.
Отвечая на вопрос о необходимости привлечения новых игроков к переговорному процессу, Руденко заявил, что переговоры по Донбассу идут не только в рамках «нормандского формата».
Представитель РФ упрекнул, что США и ряд стран НАТО «вместо конструктивных предложений помогают урегулированию конфликта путем оказания военной помощи».
При этом Руденко, не упомянул об военном и финансовом спонсировании Россией боевиков.
Он также считает, что созывать новые встречи «нормандского формата» на высшем уровне преждевременно.
В то же время, оккупанты готовятся к самым масштабным военным учениям «Кавказ 2020». В Крым съедутся тысячи российских военных.
По мнению бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.
Командующий объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении.
Напомним, что недавно в Госдуме начали рассматривать закон, чтобы карать тех, кто призывает вернуть оккупированный Россией Крым Украине. Россия будет требовать экстрадиции таких лиц.
Напомним, что