Под Радой прошел митинг в защиту украинского языка: фото

В Киеве под зданием Верховной Рады Украины 16 июля прошел митинг в защиту украинского языка и против скандального законопроекта, который инициировал “слуга народа” Максим Бужанский. Люди вышли под парламент с флагами и плакатами, в частности, с надписями “Армія! Віра! Мова!”

Кроме того, под Радой установили большую сцену и баннеры с надписями “Захистимо українську мову”. К людям неоднократно выходили пообщаться представители фракции “Европейская солидарность”. На акции протеста произнес речь пятый президент Украины Петр Порошенко, а также выступали народные депутаты Владимир Вятрович, Ирина Геращенко, София Федина, Николай Княжицкий, Андрей Парубий.

Напомним, что именно 16 июня в Раде собирались рассмотреть одиозный законопроект №2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”. Этот документ позволяет обучение в школах не на государственном языке. И хотя рассмотрение было перенесено, акцию не отменили. Митингующие решили петь патриотические песни и общаться с прессой до конца пленарного заседания.

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