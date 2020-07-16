Местные выборы в Украине под угрозой: ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Украины признали наличие проблем с организацией местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте ЦИК. В ведомстве подчеркнули, что подготовка к голосованию происходит в сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.

Проблемы обусловлены рядом факторов, среди которых:

принятие нового Избирательного кодекса Украины;

карантинные ограничения;

нестабильная эпидемиологическая ситуация;

недофинансирование и незавершенность реформы административно-территориального устройства.

“Рассинхронизация принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс Украины могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам”, – говорится в обращении ЦИК.

Также отмечается, что непринятие решения об образовании новых районов может повлечь за собой “значительные проблемы” с проведением выборов в районные советы. Дело в том, что организационно будет невозможно отнести территорию таких общин к одному конкретному району.

В ЦИК также отдельно напомнили, что промедление с принятием законопроекта относительно внесения изменений в Избирательный кодекс и с вступлением его в силу “может привести к невозможности совершения отдельных процедур”.

Ранее Politua сообщал о дате голосования на местных выборах 2020.