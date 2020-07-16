Местные выборы в Украине под угрозой: ЦИК

С их организацией возникли серьезные проблемы.
В Центральной избирательной комиссии Украины признали наличие проблем с организацией местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.
Об этом сообщается на сайте ЦИК. В ведомстве подчеркнули, что подготовка к голосованию происходит в сложных условиях с элементом правовой и организационной неопределенности.
Проблемы обусловлены рядом факторов, среди которых:
- принятие нового Избирательного кодекса Украины;
- карантинные ограничения;
- нестабильная эпидемиологическая ситуация;
- недофинансирование и незавершенность реформы административно-территориального устройства.
“Рассинхронизация принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс Украины могут вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам”, – говорится в обращении ЦИК.
Также отмечается, что непринятие решения об образовании новых районов может повлечь за собой “значительные проблемы” с проведением выборов в районные советы. Дело в том, что организационно будет невозможно отнести территорию таких общин к одному конкретному району.
В ЦИК также отдельно напомнили, что промедление с принятием законопроекта относительно внесения изменений в Избирательный кодекс и с вступлением его в силу “может привести к невозможности совершения отдельных процедур”.
Ранее Politua сообщал о дате голосования на местных выборах 2020.