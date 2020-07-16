Верховная Рада Украины назначила на должность председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пещанскую. Она известна из-за скандала с бизнесом президента Владимира Зеленского в Италии.

“За” это решение отдали свои голоса 255 народных депутатов. Из них 229 голосов дала фракция “Слуг народа”, еще 16 голосов депутатская группа “Довіра” и 7 голосов “за” отдали внефракционные нардепы.

Ольга Пещанская: кто она

До этого назначения Пещанская была первым замом председателя АМКУ, а также исполняла обязанности руководителя ведомства.

Родилась Ольга Пещанская 16 ноября 1975 года. Высшее образование получила в Криворожском техническом университете, который окончила в 1997 году по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 2010 года является сертифицированным проектным менеджером AFM.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Ольга Пещанская попала в громкий скандал, связанный с президентом Владимиром Зеленским. Тогда СМИ выяснили, что президент переписал свой бизнес в Италии, (ООО “Сан Томмасо СРЛ”), на родную сестру Ольги Пещанской – Светлану, которая выступала также спонсором “Слуги народа”.

При этом, еще в 2017 году Светлана Пещанская в запрещенной в Украине социальной сети “ВКонтакте” была подписана на страницы пророссийского боевика Игоря Стрелкова, российского патриарха Кирилла, российского актера Ивана Охлобыстина и репостила новости так называемой “ДНР”.

Как ранее сообщал Politua, в отставку подал глава аппарата Верховной Рады.