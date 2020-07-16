Рада назначила нового главу НБУ: кто такой Кирилл Шевченко и что будет с курсом теперь

Верховная Рада Украины назначила на должность руководителя НБУ Кирилла Шевченко. На этот момент он возглавлял государственный “Укргазбанк”.

Кандидатуру Шевченко выдвинул президент Владимир Зеленский. За его назначение отдали свои голоса 332 депутата, большая часть – их фракции “Слуга народа”. Также Шевченко поддержали группа “Доверие”, фракция ОПЗЖ, “За Будущее”, и “Батькивщина”. Не поддержали нового кандидата “Европейская солидарность” фракция “Голос”.

Шевченко работает в государственных банках уже 11 лет, до этого занимал должность главы Государственного ипотечного учреждения. В целом в банковском секторе назначение Шевченко оценивают положительно: он не занимался политикой и хорошо знает рынок.

Кто такой Кирилл Шевченко

С августа 1994 года по март 1995 года Шевченко работал экономистом сектора вкладных операций, экономистом кредитного отдела, и.о. начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов в ЗАО “Украинский Кредитный Банк”.

С марта 1995 по сентябрь 1995 года – экономист отдела экспертов, экономист, ведущий экономист сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка “Аваль”.

С октября 1995 года до декабря 2006 года Шевченко занимал посты начальника отдела нормативов, заместителя начальника управления активно-пассивных операций, заместителя председателя правления, первого заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит”.

С декабря 2006 года по май 2009 года был председатель правления Государственного ипотечного учреждения.

В мае 2009 года был назначен советником премьер-министра Украины и занимал эту должность по сентябрь 2009 года.

Сентябрь 2009 года по апрель 2010 года – был первым замом председателя правления АБ Укргазбанка.

С апреля 2011 года по декабрь 2011 года занимал пост председателя правления ЧАО “Украинская Стратегическая Группа”.

02-2012 03-2012 года – председатель правления ЧАО “СКПД”.

С мая 2012 года по август 2014 года был советником секретариата председателя Ощадбанка.

Карьеру в “Укргазбанке” Шевченко начал в 2014 году. С 7 октября был первым зампредом Укргазбанка, с 26 декабря того же года начал исполнять обязанности председателя правления Укргазбанка, а 28 мая 2015 года был избран главой правления Укргазбанка.

Что будет с курсом теперь?

Сразу после новости об отставке главы НБУ ряд экспертов и политиков озвучил неутешительный прогноз: гривня начнет стремительно дешеветь, а независимость НБУ закончилась. Но при этом следует помнить, что уже долго время Нацбанк не устанавливает в Украине стоимость доллара.

Его задача: скупать излишки валюты, чтобы гривня резко не укреплялась, и продавать валюту, когда ее нет, чтобы курс резко не обваливался. То есть, единственная задача НБУ – предотвращать резкие колебания курса.

Но при этом может ускориться рост цен. В Офисе президента Украины хотят, чтобы новый руководитель НБУ в первую очередь выполнял программу Зеленского, пишет OBOZREVATEL. В частности прекратить удерживать инфляцию, начать разгонять экономику и снижать учетную ставку, чтобы подешевели кредиты. А вот печатный станок в некоторых случаях стоит включать гораздо активнее, чтобы не “сушить” экономику.

Если новый глава НБУ согласится с такими требованиями, уже в ближайшее время в Украине может наблюдаться ускорение инфляции. В то же время, сам Шевченко в своем выступлении в Раде заявил, что инфляционное таргетирование показало эффективность, но при этом все равно нужно решать много проблем.

“Наша позиция четкая – это очень плохой сигнал для политикума, который услышал, что независимых органов при Банковой у нас быть не может. Эта позиция может распространиться и на НАБУ, Конституционный суд. У нас уже все выучили, что НБУ должен быть независимым. Курс может резко расти при назначении непрофессионального руководства, может быть эмиссия и инфляция”, – заявил представитель фракции “Голос” Ярослав Железняк.

Основные предложения правления НБУ в настоящее время выглядят следующим образом:

продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также содействию обеспечению устойчивых темпов прироста ВВП;

поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п.п .;

соблюдать и в дальнейшем режима плавающего курсообразования и не таргетировать достижения определенного уровня или диапазона обменного курса.

Как сообщал Politua, ранее свои требования по новому главе НБУ выдвинул МВФ.