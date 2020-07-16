К концу века население Украины уменьшится вдвое

В целом, ученные прогнозируют депопуляцию населения Земли. Все дело в бедности и снижении рождаемости. Эти процессы коснутся и Украины.

Исследователи из Вашингтонского университета считают, что в подавляющем большинстве стран уровень рождаемости к концу XXI века снизится настолько, что численность их населения сильно снизится, Украине предрекают уменьшение нынешней популяции более чем в два раза, сообщает исследование журнала «The Lancet».

Сообщается, что пик населенности Земли придется примерно на 2064 год и составит 9,73 млрд человек, но уже к 2100-му этот показатель составит не более 9 млрд человек.

Украине предрекают уменьшение населения с 44,6 млн до 17,6 млн в 2100 году.

Авторы считают, что ликбез среди женщин беднейших стран мира, которые дают сейчас основной прирост населения, приведет к широкому распространению контрацепции, после чего средний уровень рождаемости упадет до 1,7 ребенка на женщину.

Другой прогноз негативный: людей старше 65 лет к концу столетия будет не менее 2,4 млрд человек, тогда как моложе 20 лет – до 1,7 млрд.

Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения стран, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта «Global Burden of Disease» от Всемирной организации здравоохранения и частных благотворителей, в том числе фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Сейчас на планете проживают до 7,6 млрд человек.

Год назад ООН прогнозировала, что в 2100-м в мире будет жить 10,8 млрд человек, а в Украине – 24,4 млн.

Напомним, что чуть менее чем 2/3 украинцев заявили, что не одобряют политику проводимую в стране и считают что ситуация развивается в неправильном русле.