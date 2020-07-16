На протяжении 15 июля российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным разведки, украинские защитники ликвидировали двух боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре Штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди бойцов ВСУ нет.

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли мирный населенный пункт: огонь из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (находятся только на вооружении ВС РФ) велся по поселку Новолуганское. В частности, один из неразорвавшихся боеприпасов был позднее обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитники Талаковки, попали под обстрел из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Гнутово, Водяное и Авдеевки агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

В районе ответственности ОТГ “Север”, рядом с Новолуганским, оккупанты задействовали вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы. Неподалеку Орехово и Новотошковского ВСУ попали под обстрел из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность”, – заверили в штабе ООС.

Ранее Politua сообщал о том, как боевики на Донбассе устроили засаду на эвакуационную команду, которой перед этим предоставили “коридор” для эвакуации тела погибшего воина ВСУ.