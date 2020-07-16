15 июля боевики нарушили режим перемирия 12 раз.
На протяжении 15 июля российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. По данным разведки, украинские защитники ликвидировали двух боевиков.
Об этом сообщили в пресс-центре Штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь среди бойцов ВСУ нет.
Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли мирный населенный пункт: огонь из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 (находятся только на вооружении ВС РФ) велся по поселку Новолуганское. В частности, один из неразорвавшихся боеприпасов был позднее обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитники Талаковки, попали под обстрел из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Гнутово, Водяное и Авдеевки агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.
В районе ответственности ОТГ “Север”, рядом с Новолуганским, оккупанты задействовали вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы. Неподалеку Орехово и Новотошковского ВСУ попали под обстрел из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
“Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность”, – заверили в штабе ООС.
Зведення станом на 07:00 16 липня 2020 року
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15 липня збройні формування Російської…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 15 июля 2020 г.
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