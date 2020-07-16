ЕС призывает РФ ответить за конфликт на Донбассе

В ЕС призвали Россию взять ответственность за убийство военных на Донбассе. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам Массрали.

Европейский Союз ожидает, что Россия возьмет не себя ответственность за убийство украинских военных на Донбассе 13 июля, говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набиля Массрали, которое есть в распоряжении «Укринформа».

«Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранение еще двух украинских военнослужащих вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего», – говорится Массрали.

«Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат Минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019», – добавляет он.

В ЕС призвали Россию уважать международное гуманитарное право и использовать свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает. Это означало бы, что РФ выполняет собственные обязательства по Минским соглашениями.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет продолжаться, пока «с другой стороны» линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики будут открывать огонь после подтверждения режима «тишина» по белым каскам и по медикам.

Раньше действия России на Донбассе осудили в посольстве США и Великобритании.

Напомним, что 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.

В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево.

Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.

По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации. 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.

15 июля в ООС сообщили, что тело бойца, погибшего 13 июля, забрали.