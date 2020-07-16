Вторые сутки в Украине рост заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом свыше 800 человек. Чуть меньшее количество пациентов выздоровела, смертность составила 18 человек.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В течение 15 июля умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.

Из тех, кто заболел за прошедшие сутки – 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.

«В разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области – 197, Ровенской области – 70, Ивано-Франковской области – 64 и городе Киев – 116», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Напомним, что за предшествующие сутки число заразившихся выросло почти в полтора раза по сравнению с данными накануне.

Кроме того, стало известно на въезде в Крым оккупанты будут требовать ПЦР-тест на коронавирус. Документ подтверждающий его прохождения должен быть предъявлен на въезде.