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Пригожин попал под новые санкции США из-за Судана

Евгений Пригожин.

Причиной новых санкций против Пригожина стала его деятельность в странах Африки. В частности, подрывная деятельность в Судане.

США расширили санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России. В общем, новые ограничения касаются трех физических лиц и пяти компании, связанных с Пригожиным, сообщение Минфина США.

Санкции ввел Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Причиной для расширения ограничений стала подрывная деятельность Пригожина в Судане и других государствах. Отмечается, что указанные физические и юридические лица пытались помешать демократическим реформам в Судане.

Санкции будут касаться субъектов в Судане, Гонконге и Таиланде.

В список попали граждане РФ Игорь Лавренков, Михаил Потепкин и Андрей Мендель (гражданство неизвестно) и компании «М Invest», Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Указывается, что компания «М Invest» прикрывает деятельность частной военной компании «Вагнер», которую связывают с Пригожиным.

Вспомнили в Офисе контроля деятельности ЧВК «Вагнер» и на украинском Донбассе.

Отмечается, что деятельность Пригожина и его компаний направлена ​​на поддержку авторитарных режимов.

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Напомним, что Евгения Пригожина называют «поваром» президента РФ Владимира Путина, потому что его компании организовывают питание для Кремля.

Сам же Пригожин известный в России бизнесмен, под чьим руководством действовала так называемая «фабрики интернет-троллей», которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Он также финансирует деятельность и «частной военной компании Вагнера». Наемников «ЧВК Вагнера» фиксировали в Украине, Сирии и других странах. Пригожин якобы также нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

В декабре 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (УКИА) Министерства финансов США включило Пригожина в санкционный список в соответствии с административным указом о «блокировании имущества других лиц, вносящих вклад в ситуацию в Украине».

В июне 2017 года УКИА также включило в перечень компанию Concord Management and Consulting LLC, которая оказывала материальную помощь «Агентству интернет-исследований», которое финансировал Пригожин. В январе 2018 года в санкционный список добавили нефтяную компанию Evro Polis Ltd., с которой связывали имя Пригожина.

Источник Пресс-служба Министерства финансов США

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